Stiri pe aceeasi tema

- De la jumatatea lunii iulie, aeroportul din Brașov va fi oficial operațional. Documentația acestuia a fost publicata de ROMATSA. Documentația a fost publicata la data de 5 mai, urmand a intra oficial in vigoare la data de 15 iunie 2023. Potrivit BoardingPass, documentul publicat de ROMATSA conține 39…

- Zboruri ale Wizz Air au inregistrat intarzieri in noaptea de luni spre marți, din cauza schimbarii indicativelor din W6 in W4, a informat Compania Aeroporturi București (CNAB). Astfel, schimbarea indicativului la o parte dintre cursele Wizz Air, din ”W6” (Wizz Air) in ”W4” (Wizz Air Malta), realizata…

- Aproape 200 de oameni aveau programat, pentru prima zi de Paște, zborul spre Germania, cu o cursa Wizz Air. Un adevarat scandal s-a iscat pe Aeroportul din Otopeni dupa ce 60 dintre pasageri au ramas, insa, la sol, din lipsa de locuri. Cei mai mulți iși facusera planuri de Paște – aveau cazari cumparate,…

- Fostul director general al Companiei Nationale Aeroporturi Bucuresti (CNAB) George Alexandru Ivan a fost arestat preventiv, joi, pentru 15 zile, intr-un dosar in care este acuzat, printre altele, pentru trafic de influenta in legatura cu prelungirea pe diverse perioade de timp a unor contracte pentru…

- Un avion cu 184 de pasageri la bord, care a decolat din Timișoara, a aterizat de urgența pe Aeroportul Otopeni. Unui pilot i s-a facut rau la manșa. Boeingul 737-800NG TAROM, inmatriculat YR-BGK, care opera sambata zborul charter RO7673 pe ruta Timișoara – Hurghada a aterizat pe aeroportul din București.…

- ”Astazi, in jurul orei 17:00, politistii au fost sesizati prin apel 112, cu privire la faptul ca in incinta unui complex comercial, din municipiul Botosani, are loc un conflict intre mai multe persoane. Fortele de ordine care s-au deplasat la fata locului au aplanat conflictul, iar o parte dintre persoanele…

- Un avion care voia sa decoleze și unul care facea manevre dupa aterizare s-au ciocnit pe pista Aeroportului Suceava. Ambele aeronave au aripile avariate. Incident neplacut pe pistra Aeroportului International ”Stefan cel Mare” din Suceava. Doua avioane Wizz Air s-au ciocnit, iar ambele zboruri au fost…

- O femeie de origine din Egipt a forțat doua uși cu incuietoare electromagnetica și a reușita sa ajunga pe platforma Aeroportului Internațional Henri Coanda – Otopeni, dar a fost oprita de personalul aeroportuar sa urce in avionul TAROM care se pregatea de decolare spre Londra. A fost panica pe aeroportul…