- Un proiect de hotarare ce prevede aprobarea documentatiei pentru realizarea si amplasarea unei statui a lui Mihai Viteazul in Zalau, in cadrul unui proiect de circa un milion de euro, a iscat controverse, joi, in cadrul sedintei Consiliului Local. Viceprimarul Teodor Balajel a precizat ca pentru aceasta…

- CONFLICT… Un cunoscut om de afaceri din Vaslui și fiul sau au fost implicați duminica seara intr-un scandal de pomina. Este vorba despre Paul Hordila, antreprenorul care a construit blocul de langa Piața Traian. Totul a pornit din cauza locurilor de parcare insuficiente pentru locatari: deși cladirea…

- Astazi, valorile termice vor caracteriza o vreme neobisnuit de calda pentru acesta data. Va ploua local in Maramures si pe arii restranse in Crisana, Transilvania si Moldova, iar la munte, la altitudini de peste 1700 m, fi precipitatii mixte. Vantul va avea intensificari in zona montana inalta, unde…

- In ședința ordinara a Consiliului Local al municipiului Zalau din data de 25 ianuarie, consilierul local Alin Guler a ridicat problema cetațenilor care au primit o locuința in blocurile ANL recent recepționate de catre reprezentanții Primariei Zalau, mai precis lipsa utilitaților in pragul iernii. Viceprimarul…

- Miercuri de Ziua Unirii la Sandulești a fost dezvelit și bustul Domnitorului Mihai Viteazul. Deja au aparut primele comentarii cu privire la „creația artistica”. Mihai Viteazul a fost primul unificator al celor trei țari romanești, Țara Romaneasca, Transilvania și Moldova, in anul 1600. Primaria și…

- Ziua de 24 ianuarie reprezinta un important reper in istoria romanilor. Aceasta marcheaza atat Mica Unire, cat și inființarea, la București, a primului Parlament unic al Romaniei, sub domnia lui Alexandru Ioan Cuza. Unirea Principatelor Romane, cunoscuta ca Mica Unire (Marea Unire fiind cea de la 1…

- Unirea Principatelor Romane, la 24 ianuarie 1859, care-i cunoscuta și sub numele de Unirea Mica sau Mica Unire, s-a infaptuit prin alegerea colonelului moldovean, Alexandru Ioan Cuza, ca domnitor al ambelor ținuturi, la 5 ianuarie 1859 in Moldova și la 24 ianuarie 1859 in Țara Romaneasca. Preot dr.…

- Procurorii PCCOCS anunța ca, in comun cu ofițerii Serviciului Vamal investigheaza o schema prin care in Moldova erau introduse mai multe autocamioane din UE, cu o vechime reala de peste 12 ani, deși in acte era indicata una mai mica. Prejudiciul adus statului se ridica la peste 1 milion de lei.