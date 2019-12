SCANDAL la o discotecă din Botoșani: Un tânăr a ajuns la spital cu gâtul tăiat Un barbat de 23 de ani a ajuns in noaptea de miercuri spre joi in stare grava la spital dupa ce a fost injunghiat in zona gatului, in timpul unui conflict izbucnit intre doua grupuri de tineri in fața unei discoteci din Botoșani. Opt persoane au fost duse la audieri, scrie Mediafax. Tanarul de 23 de ani a ajuns in stare grava la Spitalul din Botoșani dupa ce a fost injunghiat in zona gatului. Acesta a fost implicat, alaturi de prietenii sai, intr-un conflict in fața unei discoteci din oraș. Conform purtatorului de cuvant al Inspectoratului de Poliție Botoșani, Maria Carp, in acest… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

