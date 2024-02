Stiri pe aceeasi tema

- DRAMATIC… Un caz grav s-a petrecut in aceasta dupa-amiaza in comuna Ibanești, unde un copil de 14 ani a fost lovit de un cal. Baiatul a fost lovit destul de puternic la nivelul capului. S-a sunat la 112 și s-a cerut ajutorul, iar la fața locului a ajuns o ambulanța SAJ cu medic. De asemenea, […] Articolul…

- Accident grav, sambata dupa-amiaza, pe o șosea din vestul țarii. Pompierii Detașamentului Deva au intervenit cu o autospeciala dotata cu modul de descarcerare și cu o ambulanța SMURD, pe raza localitații Vețel, unde a avut loc un accident rutier. Pentru misiune a fost mobilizat și un echipaj al Serviciului…

- Un barbat in varsta de 27 de ani, din comuna Stanilesti, a fost preluat miercuri in stare grava de un echipaj medical dupa ce si-a prins piciorul intr-un motocultor cu ajutorul caruia efectua lucrari agricole. La locul producerii evenimentului, Sectia de pompieri Husi a intervenit cu o autospeciala…

- Un copil in varsta de 10 ani a suferit arsuri pe 60% din suprafata corporala in urma unui incendiu izbucnit la o locuinta din localitatea Manzatesti, au informat sambata reprezentantii Serviciului de Ambulanta Judetean (SAJ) Vaslui."A fost trimisa o ambulanta SAJ C2 cu medic din substatia Barlad.…

- In data de 26 ianuarie, la Unitatea de Primire a Urgențelor Suceava a fost adusa de un echipaj al Serviciului de Ambulanța Județean o pacienta in varsta de 20 de ani care incercase sa se sinucida, tanara avand o plaga injunghiata autolitica la nivelul hemitoracelui drept. Potrivit purtatorului de cuvant…

- NEATENȚIE… Un teribil accident rutier a avut loc in Barlad in zona Gradinii Publice, mai exact pe strada Republicii, intre fostul Lidl și Kauffland. Un pieton a traversat prin loc nepermis, fiind lovit in plin de un autoturism. “La primul apel victima este inconștienta. A fost trimisa o ambulanța SAJ…

- Caz cutremurator la un spital de psihiatrie din județul Vaslui. Trei pacienti de la Spitalul de Psihiatrie Murgeni, judetul Vaslui, au murit si un altul este in stare grava. Totul, dupa ce, din primele informații, au mancat alimente pe baza de peste. Acestea au fost oferite de o manastire, anunta Ministerul…

