Vaslui: Bărbat în stare gravă după ce şi-a prins piciorul într-un utilaj agricol Un barbat in varsta de 27 de ani, din comuna Stanilesti, a fost preluat miercuri in stare grava de un echipaj medical dupa ce si-a prins piciorul intr-un motocultor cu ajutorul caruia efectua lucrari agricole. La locul producerii evenimentului, Sectia de pompieri Husi a intervenit cu o autospeciala de stingere cu apa, echipata cu modul pentru deblocare si o ambulanta SMURD. ‘La sosirea echipajelor de interventie a fost gasit un barbat in varsta de 27 ani, care avea un picior incarcerat intr-un utilaj agricol. Victima se afla in stare de seminconstienta, pana la sosirea salvatorilor barbatul pierzand… Citeste articolul mai departe pe radioiasi.ro…

Sursa articol si foto: radioiasi.ro

