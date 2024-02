Stiri pe aceeasi tema

- Mai multe echipaje de poliție au intervenit pentru aplanarea unui conflict generat intre mai mulți barbați. Inițial altercația a izbucnit intre doi șoferi, iar dupa un conflict verbal au trecut și la acte de violența. Unul dintre ei, un barbat de 53 de ani pentru a riposta, a folosit o coada de topor,…

- Poliția Municipiului Petroșani a fost sesizata joi dimineața, in jurul orei 10:55, cu privire la faptul ca, intr-o parcare din zona „pasarela” din Petroșani, are loc o altercație intre mai multe persoane. „Echipajele de poliție care s-au deplasat la fața locului au stabilit ca un barbat in varsta de…

- Polițiștii din cadrul Serviciului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase au reținut miercuri, pentru 24 de ore, patru barbați, cu varste cuprinse intre 26 și 31 de ani, toți din comuna Jiana, banuiți de savarșirea infracțiunii de braconaj. Din cercetarile efectuate sub coordonarea unui procuror din…

- Doi barbati au fost retinuti pentru 24 de ore dupa ce au intrat intr-o unitate de cazare din municipiul Satu Mare si au furat banii unui angajat, informeaza, joi, Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ), potrivit Agerpres.Potrivit sursei citate, politistii din cadrul Biroului de Investigatii Criminale…

- Politistii din cadrul Biroului de Investigatii Criminale au retinut pentru 24 de ore patru barbati cu varstele cuprinse intre 34 si 46 de ani, banuiti de comiterea infractiunilor de lovire sau alte violente si tulburarea ordinii si linistii publice, a anuntat, miercuri, purtatorul de cuvant al Inspectoratului…

- Nr. 17 din 15 ianuarie 2024 BULETIN DE PRESA Barbati banuiti de furt calificat, retinuti in urma unei perchezitii La data de 14 ianuarie a.c., politistii Biroului de Investigatii Criminale din cadrul Politiei municipiului Bistrita au efectuat o perchezitie domiciliara in localitatea Viisoara. In urma…

- Doi barbați din Buzau și Vrancea au fost retinuți pentru 24 de ore, in urma cercetarilor demarate de polițiștii din Buzau specializati in combaterea delictelor silvice, in cadrul acțiunilor specifice și investigațiilor complexe desfașurate pentru protejarea fondului forestier. In data de 20 decembrie,…

- La data de 29 noiembrie 2023, politistii din cadrul Politiei Municipiului Constanta au desfasurat o actiune pentru prevenirea si combaterea furturilor. La data de 29 noiembrie 2023, politistii din cadrul Politiei Municipiului Constanta au desfasurat o actiune pentru prevenirea si combaterea furturilor,…