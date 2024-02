Stiri pe aceeasi tema

- Patru barbati cu varste de 33 si 34 de ani au fost retinuti in urma unei incaierari care a avut loc in noaptea de vineri spre sambata pe o strada din Timisoara, conform news.ro. ”La data de 24.02.2024, in jurul orei 00:51, politistii Sectiei 2 Urbane Timisoara au fost sesizati prin apelul pentru situatii…

- La data de 24.02.2024, in jurul orei 00:51, polițiștii *Sectiei 2 Urbane Timișoara* au fost sesizați prin apelul pentru situații de urgența SNUAU 112, cu privire la faptul ca pe strada Ștefan cel Mare din Timișoara a avut loc o altercație fizica intre 4 persoane. Ajunși la fața locului polițiștii au…

- Poliția Municipiului Petroșani a fost sesizata joi dimineața, in jurul orei 10:55, cu privire la faptul ca, intr-o parcare din zona „pasarela” din Petroșani, are loc o altercație intre mai multe persoane. „Echipajele de poliție care s-au deplasat la fața locului au stabilit ca un barbat in varsta de…

- Trei barbati au fost retinuti de politisti dupa ce au fost prinsi in flagrant, in timp ce furau colete si dupa ce au dezactivat un sistem de supraveghere video, potrivit Agerpres."La data de 7 februarie a.c., politistii din cadrul Sectiei 3 Politie Cluj-Napoca au dispus retinerea a trei barbati,…

- Nr. 209574 11 din 16 ianuarie 2024 STIRE DE PRESA Barbati retinuti de politistii Sectiei 2 Politie Rurala Apahida La data de 15 ianuarie a.c. politistii Sectiei 2 Politie Rurala Apahida au luat masura retinerii, pentru 24 de ore, in cazul unui barbat, de 70 de ani, pentru incalcarea ordinului de protectie…

- La data de 28 decembrie a.c., in jurul orei 01.00, polițiștii din cadrul Secției nr.4 de Poliție Ploiești au fost sesizați despre faptul ca pe Bulevardul București din municipiul Ploiești are loc o agresiune intre mai multe persoane. In baza sesizarii, polițiștii s-au deplasat la fața locului, din verificari,…

- La data de 6 decembrie a.c., polițiștii Secției nr.4 de Poliție Ploiești au identificat, depistat și reținut, un barbat din comuna Blejoi, banuit de comiterea unei infracțiuni de furt, cu un prejudiciu de peste 800 de lei. In fapt, la data de 5 decembrie a.c., polițiștii au fost sesizați de catre un…

- La data de 29 noiembrie 2023, politistii din cadrul Politiei Municipiului Constanta au desfasurat o actiune pentru prevenirea si combaterea furturilor. La data de 29 noiembrie 2023, politistii din cadrul Politiei Municipiului Constanta au desfasurat o actiune pentru prevenirea si combaterea furturilor,…