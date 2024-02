Stiri pe aceeasi tema

- In noaptea de vineri spre sambata, la ora 00:51, polițiștii Sectiei 2 Urbane Timișoara au fost sesizați prin apel la 112 despre faptul ca pe strada Ștefan cel Mare din Timișoara a avut loc o altercație fizica intre patru persoane. Ajunși la fața locului polițiștii au constatat ca acolo nu se mai afla…

- Patru barbati cu varste de 33 si 34 de ani au fost retinuti in urma unei incaierari care a avut loc in noaptea de vineri spre sambata pe o strada din Timisoara, conform news.ro. ”La data de 24.02.2024, in jurul orei 00:51, politistii Sectiei 2 Urbane Timisoara au fost sesizati prin apelul pentru situatii…

- La data de 24.02.2024, in jurul orei 00:51, polițiștii *Sectiei 2 Urbane Timișoara* au fost sesizați prin apelul pentru situații de urgența SNUAU 112, cu privire la faptul ca pe strada Ștefan cel Mare din Timișoara a avut loc o altercație fizica intre 4 persoane. Ajunși la fața locului polițiștii au…

- Doi barbați au ajuns in arestul IPJ Gorj, dupa ce au fost implicați intr-un conflict violent. Polițiști din cadrul Secției 3 Poliție Rurala Motru au reținut ieri pentru 24 de ore și introdus in Centrul de Reținere și Arestare Preventiva al IPJ Gorj un barbat de 40 de ani, din comuna Matasari. Acesta…

- La data de 04.02.2024 , in jurul orei 20:12,.polițiștii Secției 1 Timișoara au fost sesizați cu privire la faptul ca, pe strada Marașești din Timișoara, la Teatrul German o persoana a fost ranita. Ajunși la fața locului, polițiștii au constatat ca cele sesizate se confirma, respectiv, in timpul unui…

- La data de 28 decembrie a.c., in jurul orei 01.00, polițiștii din cadrul Secției nr.4 de Poliție Ploiești au fost sesizați despre faptul ca pe Bulevardul București din municipiul Ploiești are loc o agresiune intre mai multe persoane. In baza sesizarii, polițiștii s-au deplasat la fața locului, din verificari,…

- Vineri, 15 decembrie 2023, polițiștii Secției 7 Poliție Rurala Sebeș au identificat și reținut doi barbați de 35 și 24 de ani, din Geoagiu, județul Hunedoara, care sunt banuiți de savarșirea unei infracțiuni de furt, fapta sesizata poliției la data de 14 decembrie 2023. Din cercetari a rezultat ca,…

- La data de 29 noiembrie 2023, politistii din cadrul Politiei Municipiului Constanta au desfasurat o actiune pentru prevenirea si combaterea furturilor. La data de 29 noiembrie 2023, politistii din cadrul Politiei Municipiului Constanta au desfasurat o actiune pentru prevenirea si combaterea furturilor,…