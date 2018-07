Stiri pe aceeasi tema

- In toiul taraboiului iscat de afacerea Dieselgate, grupul german Volkswagen a fost obligat sa repare, in Europa, milioane de vehicule implicate in scandalul manipularii emisiilor poluante. Astfel, destul de discret, constructorul auto a procedat la o serie de rechemari pentru anihilarea softului…

- Directorul general al constructorului auto de lux Audi a fost arestat luni in Germania, acesta fiind cel mai important oficial din grupul Volkswagen care a fost arestat din cauza scandalului manipularii emisiilor poluante, transmite Reuters. “Putem confirma ca Rupert Stadler ...

- Șeful Audi a fost arestat in Germania in dosarul trucarii emisiilor diesel, informație confirmata oficial de Volkswagen. Procurorii susțin ca Rupert Stadler a fost reținut de teama ca acesta ar vrea sa ascunda dovezi in legatura cu scandalul Dieselgate.

- Procurorii germani au impus constructorului auto Volkswagen o amenda in valoare de peste un miliard de euro pentru scandalul manipularii emisiilor poluante, iar producatorul auto a anuntat miercuri ca va accepta aceasta amenda si isi va asuma responsabilitatea pentru scandalul dieselgate, transmite…

- FERMA SALCIA S.A, fima care anul trecut figura ca fiind patronata de Ștefan Valentin Dragnea, fiul liderului PSD Liviu Dragnea, a pierdut in anul 2017 suma de 1,3 milioane de lei, dupa ce in anul precedent avusese un profit de 52.000 de lei. Conform ultimelor cifre de la Finante, Ferma Salcia S.A.…

- Ministrul Transporturilor din Germania a criticat, luni, Daimler cu privire la numarul de camioane si autoturisme Vito si C-Class care au trebuit rechemate pentru depasirea normelor de poluare, scrie Reuters. Ministrul Transporturilor din Germania a criticat, luni, Daimler cu privire la…

- Infracțiunea pentru care Catalin Cherecheș a fost trimis in judecata, nu exista. O proba ascunsa , arunca in aer dosarul de corupție pentru care primarul din Baia Mare este acuzat. Procesul in care este judecat primarul Catalin Cherecheș pentru fapte de corupție, aflat pe rol la Tribunalul Cluj, acuzat…

- Statul american l-a dat in judecata pe fostul CEO al producatorului auto Volkswagen, Martin Winterkorn, acuzandu-l ca ar fi conspirat sa acopere scandalul emisiilor Dieselgate. Este una dintre putinele actiuni judiciare ale SUA impotriva unui director de companie, potrivit Reuters.…