Stiri pe aceeasi tema

- Este foarte posibil ca Bulgaria sa indeplineasca criteriile pentru zona euro și sa adere anul viitor, a declarat președintele Eurogrupului, Paschal Donohoe. "Cred ca este foarte posibil ca Bulgaria sa indeplineasca criteriile la un moment dat in acest an. Dar ceea ce este cel mai important este cand…

- Pensie pentru 5 ani de munca. Acest lucru este posibil pentru romanii din Germania! Accesul la pensie este legat de contribuția la fondul de pensii pe o perioada de cel puțin 5 ani. Deși aceasta este o cerința esențiala, nu este suficienta pentru a primi pensia imediat. O alta condiție importanta este…

- Maria Zakharova, omul de incredere a lui Putin, a postat un text lung pe Telegram in care a atacat Romania si UE. Folosind referinte istorice vagi a incercat sa prezinte o versiune in care Rusia este cea care are bani de primit, informeaza Mediafax. „Rusia a transferat deja rezerve semnificative de…

- Un consultant financiar roman dezvaluie o metoda ingenioasa de a reduce rata la banca, economisind sute de lei pe luna. In contextul creșterii prețurilor din Romania, cu tot mai mulți romani simțind presiunea financiara, un consultant financiar, Victor Apetrei, a facut o descoperire surprinzatoare care…

- Primavara aceasta, city-break-urile sunt la mare cautare, Brașovul și Sibiu fiind in continuare orașele preferate de turiști. Tot mai mulți romani au descoperit avantajele vacanțelor de city-break in țara, datorita prețurilor accesibile, a distanțelor scurte, dar și a varietații activitaților. Sibiul…

- Consumul de alcool pe cap de locuitor din Uniunea Europeana a scazut cu 0,5 litri in decurs de un deceniu, potrivit unui studiu recent. In țara noastra, insa, se bea mai mult. In 2020, de exemplu, romanii au consumat cate 11 litri de alcool, depașind media Uniunii Europene

- Miscarea liderului incarcerat al opozitiei ruse Aleksei Navalnii a lansat, miercuri, un apel la organizarea de manifestatii in intreaga lume pentru a marca 3 ani de la incarcerarea acestuia la 21 ianuarie (2021), relateaza dpa, potrivit Agerpres.

- De la 1 ianuarie 2024, a intrat in vigoare noua Lege a Pensiilor. Astfel, se implementeaza ajustari semnificative referitoare la varsta de pensionare a femeilor. De exemplu, conform unor calcule, un roman care in prezent are o pensie de 1.125 de lei si un stagiu de cotizare de 36 de ani, va primi dupa…