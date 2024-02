Stiri pe aceeasi tema

- Victor Malac, președintele PSD Dumbravița, alaturi de Daniel Cionca, vicepreședintele filialei, continua sa se delimiteze de Alina Sperlea (PRO Romania), susținuta pentru funcția de primar al comunei de catre PSD Timiș. In schimb, aceștia iși reafirma sprijinul pentru liberalul Cristian Rusu, pe care…

- Declarați pe fața susținatori ai candidatului PNL la funcția de primar al Dumbraviței, conducatorii demiși ai filialei PSD din localitatea periurbana a Timișoarei, fostul primarul Victor Malac și consilierul local Daniel Cionca, spun ca lista celor care nu o vor pe Alina Sperlea candidat la alegerile…

- PNL primește un sprijin cu totul neașteptat in cursa pentru cucerirea primariei Dumbravița. Scandalul aparut in cadrul filialei locale a PSD i-a adus de partea liberalilor pe fostul primar social-demcrat Victor Malac, respectiv pe consilierul local de la același partid, Daniel Cionca. In fapt, vorbim…

- Muzicianul Johnny Bota, implinește astazi 68 de ani, ocazie cu care redacția PRESSALERT.ro ii ureaza un sincer La Mulți Ani! Artistul nascut la Timișoara a debutat in anul 1977, ca basist al trupei Experimental Quintet 2, cu care a obtinut Marele Premiu al Festivalului Arhitecturii din Bucuresti. Johnny…

- O vulpe și-a facut apariția joi seara pe Aleea Sanatații din Timișoara. In imaginile trimise de o cititoare PRESSALERT.ro se vede cum animalul cautata de mancare pe spațiul verde dintre trotuar și carosabil. Prezența unei vulpi a fost semnalata in mai multe randuri in apropiere, in zona stadionului…

- Prim-divizionara de handbal masculin CSM Bacau și-a reluat pregatirile la inceputul saptamanii. In condițiile in care primul meci oficial din 2024, cel din etapa a 15-a, de la Timișoara, este fixat pe 4 februarie, „CSMeii” au la dispoziție mai puțin de o luna pentru acumularile și reglajele necesare.…

- Grupul Cronos Med, rețeaua numarul 1 de chirurgie și dermatologie estetica din Romania, fondata de dr. Constantin Stan, iși extinde prezența prin deschiderea a doua noi clinici la Constanța și Timișoara. Acest pas strategic vine in contextul unei etape importante de dezvoltare pentru companie și este…

- Lucrarile efectuate de constructor pentru largirea la doua benzi a drumului județean 691, Timișoara – nod A1, la trecerea peste calea ferata de la Giarmata, au fost finalizate. Și pe primul tronson investiția a inaintat serios. Astfel, in acest moment, pe tronsonul 1, de la Timișoara la ieșirea din…