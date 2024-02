Stiri pe aceeasi tema

- Cei opriți, zilele trecute, la bariera langa Timișoara au fost surprinși sa vada trecand pe calea ferata o garnitura de tren neobișnuita, pentru Romania. Obișnuiți cu trenurile vechi de zeci de ani care circula pe șinele mioritice, apariția unor vagoane aparent noi, semanand cu trenurile regionale sau…

- Primul Campionat Judetean de Padel va fi organizat langa Timisoara, la Padel Center din Dumbravita. Competitia va avea etape, tur/retur, sub auspiciile Federației de Padel din Romania. Organizatorii anunța deschiderea sesiunii de inscriere in competiție dar și faptul ca vor fi puse in joc premii atractive…

- Șapte machete in relief și cu inscripții braille sunt de joi montate in sediul principal al Universitații de Vest din Timișoara. Acestea vor ajuta persoanele nevazatoare sa se orienteze mai bine in cladire, spun reprezentanții UVT. Proiectul „MapSense- Navigating the World by Touch”, implementat de…

- La final de 2023, Glovo a prezentat o analiza la nivel global și local a preferințelor consumatorilor sai in ultimul an. In ceea ce privește numarul de comenzi, Romania se situeaza pe locul intai in regiunea Europei de Sud-Est și pe doi, la nivel mondial, din cele 25 de țari in care opereaza Glovo,…

- Moment istoric pentru sportul romanesc. In premiera, la Timișoara are loc CUPA ROMANIEI LA PADEL, cea dintai competiție profesionista care reunește cei mai performanți sportivi practicanți ai acestui sport recunoscut oficial in țara noastra de curand. Ast

- In acest weekend, Timișoara devine capitala padelului din Romania. In lupta pentru titlul național și pentru premii, in Cupa Romaniei la padel intra primii 12 jucatori / divizie. Este vorba de sportivii cu cele mai multe puncte acumulate pe durata turneelor desfașurate pe parcursul intregului an 2023…

- Parintele Vasile Achim Baboș, cu ajutorul enoriașilor de la Biserica Sf. Vasile cel Mare din Dumbravița reface in aceste zile casa unei familii nevoiașe din comuna lipita de Timișoara, una din cele mai bogate localitați din Romania.

- In urma cu exact un an, Brașovul avea parte de o premiera in domeniul sportiv odata cu inaugurarea PADEL PALACE CORESI, cel mai mare centru de padel din Romania la acel moment. Orașul nostru era pioner in aceasta activitate de PADEL, sportul cu cea mai mare creștere in lume, un amestec intre tenis,…