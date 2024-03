”Compania Retele Electrice Banat (parte a grupului PPC in Romania, denumita anterior E-Distributie Banat) a finalizat lucrarile pentru modernizarea statiei de transformare Venus din municipiul Timisoara, un proiect de 14 milioane de lei, finantat din fonduri proprii. In urma lucrarilor, s-a dublat puterea instalata a statiei de la 1×25 MVA la 2x 25 MVA prin adaugarea unui transformator nou, produs in Romania. Prin amplificarea statiei de transformare se asigura puterea necesara pentru racordarea de noi utilizatori intr-o zona in continua dezvoltare si un grad crescut in siguranta in alimentarea…