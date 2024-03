Stiri pe aceeasi tema

- D.R.D.P. Timișoara a emis ordinul de incepere a lucrarilor de execuție pentru obiectivul „Reamenajare intersecție DN 66 km 180+555 cu sens giratoriu in localitatea Hațeg”, jud. Hunedoara pentru data de 4 martie 2024. Lucrarile vor fi executate de Asocierea Ebens Blue Bau Lugoj și Viarum-Vita SRL…

- Ministerul Sanatatii anunta emiterea ordinului de incepere a lucrarilor pentru construirea Centrului de Arsi Grav de la Targu Mures, o cladire noua, cu 7 etaje, interconectata cu Spitalul Clinic Judetean de Urgenta. Este a treia constructie inceputa in ultimele 12 luni pentru unitati sanitare dedicate…

- Companiile Rețele Electrice Muntenia, Rețele Electrice Banat și Rețele Electrice Dobrogea (parte a grupului PPC in Romania, denumite anterior E-Distribuție Muntenia, Banat, respectiv Dobrogea) au lansat, prin intermediul sistemului informatic de achiziții publice o procedura de achiziție de contoare…

- Compania de Apa Arieș S.A. continua investițiile prin PROIECTUL REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APA ȘI APA UZATA DIN REGIUNEA TURDA-CAMPIA TURZII, IN PERIOADA 2014-2020, cod SMIS 2014+ 118679, co-finanțat din Fondul de Coeziune prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020. Valoarea…

- Rețele Electrice Banat (companie parte a grupului PPC, denumita anterior E-Distributie Banat) a finalizat prima etapa dintr-un proiect in valoare de peste 46 milioane de lei, TVA inclus, din care valoarea eligibila actualizata este de 32,8 milioane de lei care consta in modernizarea unor elemente ale…

- Suprafața de joc a stadionului Municipal ”Cetate” va intra in procedura de inlocuire, iar ca urmare a acestui aspect, pe perioada desfașurarii lucrarilor accesul in stadion nu va fi permis. Durata estimativa a procesului de inlocuire a suprafeței de joc este de 3 luni, astfel ca in aceasta perioada…

- In luna decembrie a anului curent, in Romania era inregistrat un numar de 4.767.424 de pensionari, cu 1.581 mai mulți comparativ cu luna precedenta. Conform datelor centralizate de Casa Nationala de Pensii Publice (CNPP), pensia medie a fost de 1.970 de lei. Dintre acestia, 649.049 aveau perioade lucrate…

- ADVERTORIAL. Livrarea apartamentelor este planificata incepand cu luna aprilie 2024. SPEEDWELL, unul dintre cei mai activi dezvoltatori imobiliari din Romania, anunța finalizarea lucrarilor de construcție pentru primele 123 de apartamente aferente fazei I a proiectului mixed-use de regenerare urbana,…