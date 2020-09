Scandal cu îmbrânceli între contracandidați, în Gorj. VIDEO Scandal in ultima saptamana de campanie electorala in comuna Slivilești. Totul a pornit de la primarul PSD, Sorin Bucurescu, care s-a aratat deranjat ca echipa de campanie a PNL se afla la poarta unui cetațean, scrie gorjeanul.ro. Edilul i-a luat pe liberali cu jigniri de genul: “bai nesimțiților”, “ce cautați pe la poarta oamenilor”, “nesimțiții […] The post Scandal cu imbranceli intre contracandidați, in Gorj. VIDEO appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

