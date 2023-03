Saudi National Bank, actionarul principal al Credit Suisse, suporta pierderi majore in urma preluarii fortate a Credit Suisse de catre UBS, pentru 3,2 miliarde de dolari, relateaza CNBC. Saudi National Bank, cel mai mare actionar al Credit Suisse, a confirmat luni ca a fost afectata de o pierdere de aproximativ 80% din investitia sa. Banca cu sediul la Riad detine un pachet de 9,9% din Credit Suisse, dupa ce a investit 1,4 miliarde de franci elvetieni (1,5 miliarde de dolari) in banca elvetiana, in noiembrie anul trecut, la 3,82 de franci pe actiune. In conditiile acordului de salvare, UBS plateste…