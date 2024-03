Toyota a declarat intr-un comunicat ca nu comenteaza cu privire la potentialele sale planuri de viitor. Investitia ar urma sa includa o extindere a fabricii Toyota din orasul Sorocaba, din statul Sao Paulo, unde va incepe sa produca o masina hibrida si un vehicul utilitar sport (SUV), potrivit jurnalistului O Globo Lauro Jardim, fara a preciza modelele de vehicule implicate. Daca informatia va fi confirmata, Toyota ar fi cel mai recent producator auto global care va dezvalui planuri de investitii suplimentare in Brazilia in acest an, dupa anunturi asemanatoare ale unor companii precum Volkswagen,…