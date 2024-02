Satul devenit faimos datorită unei scene SF! Povestea extraterestrului capturat de comuniști în Munții Metaliferi bântuie și acum așezarea Satul devenit faimos datorita unei scene SF! Povestea extraterestrului capturat de comuniști in Munții Metaliferi bantuie și acum așezarea In satul Dumești din Hunedoara au mai ramas 5-6 oameni, insa așezarea depopulata din Munții Metaliferi a devenit tot mai cunoscuta in ultimii ani, datorita unor povestiri SF despre o farfurie zburatoare care ar fi aterizat aici, in 1967. Patru familii mai locuiesc in satul Dumești din Hunedoara (comuna Vorța), o așezare izolata din Munții Metaliferi, inconjurata de paduri. Aflat in pragul depopularii, satul Dumești a devenit faimos in ultimii… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In satul Dumești din Hunedoara au mai ramas 5-6 oameni, insa așezarea depopulata din Munții Metaliferi a devenit tot mai cunoscuta in ultimii ani, datorita unor povestiri SF despre o farfurie zburatoare care ar fi aterizat aici, in 1967.

- Aflata pe traseul de drumeție Via Transilvanica, valea Sibișelului din Hunedoara a fost și in trecut un loc atractiv pentru amatorii de excursii in natura, deși localnicii au folosit-o ca drum forestier. La capatul ei, se afla catunul aproape pustiu de la poalele varfului Godeanu.

- Aflat pe Via Transilvanica și pe vechile drumuri de plai ale dacilor și ale turmelor purtate in transhumanța, satul Tarsa din Hunedoara a devenit in ultimii ani o zona extrem de atractiva pentru turiști, deși mai este locuit doar de cateva zeci de oameni.

- Un politist a ramas fara centura in care avea pistolul, sprayul lacrimogen si bastonul in timp ce aplana un conflict. Chiar individul care facea scandal i-a furat echipamentul, in timp ce agentul se chinuia sa ii puna catuse. Suspectul a reusit sa fuga, iar cand politistul si-a dat seama ca a fost…

- Ascuns in Munții Apuseni, catunul Strauți din Hunedoara a ajuns aproape pustiu, insa casele sale vechi, ridicate in secolele trecute din lemn și paie, au rezistat trecerii timpului și ii impresioneaza pe calatori

- Ascunse in Munții Metaliferi, satele Mada și Stauini din Hunedoara ofera calatorilor o panorama spectaculoasa. Mulți dintre localnici sunt varstnici, ajunși la peste 90 de ani. Unii reușesc sa se bucure de „raiul de pe pamant”, așa cum au numit locul.

- Un șir de investiții uriașe in industria miniera a transformat in anii '60 satul Teliuc din Hunedoara intr-un mare centru minier. Acum, ruinele miniere impanzesc satul de la marginea Hunedoarei

- Un frumos exemplar de pisica salbatica a putut fi fotografiat in Parcul National Retezat in cursul unei actiuni de monitorizare a faunei din zona, desfasurata de angajatii Administratiei Parcului National Retezat (APNR). Fotografia cu felina salbatica a fost postata, marti, pe pagina oficiala de Facebook…