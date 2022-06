Razboiul din Ucraina a facut ca o serie de produse sa fie foarte cautate in aceasta țara iar multe dintre ele sa fie chiar disparute din magazine. Potrivit BucPress din Cernauți , in vitrinele magazinelor din Ucraina aproape ca a disparut sarea de bucatarie, care pana la inceperea razboiului era produsa la Combinatul „Artemsol” din orașul Soledar, regiunea Donetk. Directorul interimar al Combinatului „Artemsil”, Viktor Iurin, spune ca in prezent sarea de bucatarie este adusa de peste hotare, inclusiv din Romania. Conform ziariștilor din regiunea Cernauți, in vitrinele magazinelor a aparut sarea…