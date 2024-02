Miercuri, ar fi trebuit sa aiba loc licitația pentru vanzarea combinatului de ingrașaminte chimice Donau Chem Turnu Magurele. Licitația ar fi trebuit sa inceapa de la prețul de 89 milioane lei, adica 18 milioane euro. Din pacate, nu a existat niciun amator care sa cumpere combinatul. Complexul industrial ii aparține cunoscutului om de afaceri Ioan Nicolae, iar vanzarea trebuie sa aiba loc in cadrul procedurii de lichidare, in urma falimentului, a trustului InterAgro. Lipsa unor amatori care sa investeasca in acest obiectiv pare oarecum ciudata, in contextul in care, la ora actuala, in Romania…