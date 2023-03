SĂRBĂTOARE 5 martie - Un mare sfânt este pomenit în calendarul ortodox Dupa nunta, Sfantul Conon a luat o lumanare, a pus-o sub un vas si a intrebat-o pe sotia sa: „Ce e mai bun, lumina, sau intunericul?" Iar ea a raspuns: "Lumina." Din acel moment el a inceput sa-i vorbeasca despre Hristos si despre viata vesnica. Atat sotia, cat si parintii sai, au primit datorita lui, credinta in Hristos. Conon a trait o vreme cu sotia lui ca frate si sora. Dupa putin timp sotia si parintii lui au murit, iar el s-a retras complet din viata lumii, daruindu-se deplin vietii de rugaciune. A facut multe minuni, intorcand pe multi la Hristos. Atat de mare era puterea sa asupra duhurilor… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

