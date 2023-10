Stiri pe aceeasi tema

- In aceasta luna, in ziua a saisprezecea, pomenirea Sfantul Mucenic Longhin sutasul.Acesta a fost pe vremea lui Tiberiu cezarul din Capadochia, sutas sub ascultarea lui Pilat, guvernatorul Iudeii si a fost randuit din porunca aceluia sa slujeasca la cinstitele patimi ale lui Hristos, si la rastignire…

- Creștinii ii cinstesc pe 7 octombrie pe Sfinții Mari Mucenici Serghie și Vah, dar și pe Sfinții Mucenici Iulian preotul, Chesarie diaconul și Polihronie. Sfinții Mucenici Serghie și Vah au trait in timpul domniei imparatului Maximian (286-305). Serghie a fost “primicer” (primul pe lista oficial recunoscuta…

- Sfantul Ciprian – leapada vrajitoria si ajunge episcop Din relatarea vietii sale, aflam ca un tanar pagan, Aglaid, s-a indragostit de Iustina si dorind sa o ia de sotie, cere ajutorul vrajitorului Ciprian pentru ca a fost respins de fecioara. Ciprian a trimis succesiv la Iustina diavoli care sa aprinda…

- Sfantul Cuvios Hariton MarturisitorulSfantul Cuvios Hariton Marturisitorul este praznuit pe 27 septembrie in calendarul ortodox. El este unul dintre cei mai mari parinți ai pustiei și un exemplu de rabdare, smerenie și dragoste pentru Dumnezeu și oameni. Viața și faptele saleSfantul Hariton s-a nascut…

- In aceasta luna, in ziua a saptesprezecea, pomenirea Sfintelor Mucenite si bine biruitoare fecioare: Pistis, Elpis si Agapis si a maicii lor, Sofia.Aceste sfinte au trait in Italia, pe vremea imparatiei lui Adrian 117 138 .Deci aducand pe Pistis, care era de doisprezece ani, si marturisind ea pe Hristos,…

- Cand a fost intrebata de ce a sfidat porunca data de proconsul, Sfanta Eufimia a raspuns: “Comanda imparatului si a ta se cuvine sa fie implinita atunci cand nu este contrara poruncii lui Dumnezeu. Dar daca ea este potrivnica poruncii lui Dumnezeu, atunci ea nu numai ca nu trebuie implinita, dar trebuie…

- In aceasta luna, in ziua a saptea, pomenirea Preacuviosului Mucenic Dometie persul impreuna si cu doi ucenici ai sai.Acest sfant a trait pe vremea imparatului Constantin si era pers de neam. Fiind invatat credinta lui Hristos de un oarecare Agar, a parasit paganatatea; si se duse la cetatea Nisibi,…

- Ieroschimonahul Pavel, duhovnicul Sihastriei, a dus pe fericita Teodora in partile Sihlei, unde se afla un bordei parasit. Acolo a ramas singura, numai cu Hristos, si a petrecut multi ani in cea mai aspra nevointa pustniceasca. Era la sfarsitul secolului al XVII-lea. Schitul Sihla inca nu luase fiinta.…