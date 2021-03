Stiri pe aceeasi tema

- Sarah Obama, pe care fostul presedinte american Barack Obama o considera bunica sa, a decedat luni dimineata la vârsta de 99 de ani, într-un spital din Kisumu, în vestul Kenyei, a anuntat fiica ei, informeaza AFP și Agerpres."Ea a ajuns în Împaratia lui Dumnezeu.…

- La ultimul recensamant, in Romania au fost inregistrati oficial 870.774 romano-catolici, iar in Prahova -1807 Credinciosii catolici sarbatoresc, maine, Floriile, zi care aminteste de intrarea triumfala a lui Isus in Ierusalim, unde a fost intampinat de multimi de oameni cu ramuri de finic. Potrivit…

- Conducerea Asociatiei fostilor refugiati si expulzati din 1940 in urma Dictatului de la Viena, filiala Carei, deplange decesul prematur al vicepreședintei Asociației, av.Cornelia Bolba dupa o scurta dar grea suferința. Fiica de refugiați, Cornelia Bolba a fost una dintre prezențele constante la activitațile…

- Fostul primar al comunei Vințu de Jos, Iosif Nicolae Pienar, a decedat, dupa o lunga și grea suferința, in cursul zilei de duminica, 7 februarie 2021. A lucrat, de asemenea, și in cadrul Agenției pentru Protecția Mediului Alba, inclusiv in postul de conducere al instituției. A fost un om de o noblețe…

- Sambata, 23 ianuarie 2021, Nicolae al Romaniei și soția lui, Alina-Maria de Roumanie, și-au botezat fiica. Maria-Alexandra s-a nascut in data de 7 noiembrie a anului 2020. Cine sunt nașii Prințesei Maria Alexandra, fiica lui Nicolae al Romaniei? In aceeași zi in care au anunțat botezul, marți, 26 ianuarie…

- Guvernul mexican a salutat miercuri suspendarea de catre noul presedinte american Joe Biden a constructiei zidului de la frontiera Mexicului cu SUA, precum si proiectul lui Biden privind reforma migratiei, informeaza joi AFP, citata de Agerpres. "Mexicul saluta suspendarea constructiei…