- Ministerul Apararii a lansat o procedura de achiziție de hrana pentru soldați. Armata vrea sa cumpere „rații individuale de lupta”, bugetul total alocat ajungand la aproape 1.500.000 de euro. Ministerul Apararii Naționale (MApN) a lansat o licitație pentru achiziționarea de rații individuale de lupta,…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a emis o atentionare de calatorie pentru Bulgaria, unde, incepand de marti, vor avea loc proteste ale agricultorilor, care vor determina restrictii de circulatie. Vor fi blocate și punctele de trecere a frontierei de la Giurgiu-Ruse, Vidin-Calafat, Silistra-Ostrov…

- Ministrul Agriculturii Florin Barbu l-a criticat marți pe comisarului european Janusz Wojciechowski, in Consiliul de Miniștri ai Agriculturii, reunit la Bruxelles, a amintit de protestele fermierilor, dar s-a ferit sa ii ceara explicit demisia, așa cum a promis luni. In schimb, Barbu a folosit o formula…

- Two Romanian MEPs argue that with EU institutions adopting a political agreement, which for the first time lays down a harmonised approach to migration management for the bloc, Austria no longer has any valid grounds to oppose their country’s bid to join the Schengen area, according to Euractiv. With…

- Cel puțin 118 persoane au murit și peste 500 au fost ranite intr-un cutremur in provinciile de nord-vest Gansu și Qinghai. Un cutremur cu magnitudinea 6,2 a zguduit luni, cu puțin timp inainte de miezul nopții, o zona muntoasa din nordul platoului tibetan, provocand moartea a cel puțin 118 persoane…

- Sudul Romaniei se transforma incet-incet in deșert. „Sahara Romaniei” se intinde deja pe cel puțin 100.000 de hectare. Situația este din ce in ce mai grava in sudul Olteniei, unde 100.000 de hectare nu mai pot susține culturi agricole, iar deșertificarea avanseaza cu 1.000 de hectare pe an, arata Antena…

- Dat in urmarite internaționala inca din vara acestui an, Ionuț Costea, fost președinte al Eximbank, cumnatul lui Mircea Geonaa, a pierdut și ultima cale de atac in dosarul in care a fost condamnt la 6 ani de inchisoare pentru luare de mita. Luni, Inalta Curte de Casație și Justiție a respins recursul…

- Președinții PSD și PNL, Marcel Ciolacu și Nicolae Ciuca, au depus la Senat un proiect de lege care prevede inasprirea unor pedepse pentru evaziunea fiscala și introducerea unor fapte noi care vor fi considerate evaziune fiscala. ”Scopul primordial al legii este recuperarea prejudiciilor cauzate bugetului…