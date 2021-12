Stiri pe aceeasi tema

- Un incendiu ce a devastat o sucursala bancara abandonata din Barcelona ocupata de doua familii a facut patru morti marti dimineata, dintre care doi copii, au anuntat serviciile de pompieri din al doilea oras ca marime al Spaniei, citate de Reuters si France Presse, potrivit Agerpres. Conform Antena3,…

- Echipele de negociere ale PNL, PSD și UDMR se vor reuni, duminica, de la ora 12.00, la Parlament, pentru runda finala a discuțiilor pe tema constituirii noului guvern. De altfel, luni, de la ora 12.00, președintele Klaus Iohannis a convocat partidele politice la consultari pentru desemnarea premierului.…

- Doi copii au fost raniți dupa ce un apartament, dintr-un bloc din Sibiu, a fost cuprins de flacari, joi dupa-amiaza. Pompierii au intervenit de urgența, zeci de locatari fiind evacuați. O fata de 13 ani si un baiat de 14 ani, din municipiul Sibiu, au fost transportati la spital, dupa ce au suferit arsuri,…

- Un accident rutier in care a fost implicat un microbuz școlar și un autoturism s-a produs, luni dupa-amiaza, pe raza localitații Draganești. A fost activat Planul Roșu de intervenție la nivelul județului. Din primele informații, furnizate de ISU Prahova, in microbuz se aflau 19 copii, iar 4 dintre aceștia…

- 446 de decese in randul pacienților cu Covid-19, dintre care 9 anterioare au fost raportate in ultimele 24 de ore in Romania. La grupa de varsta 20-29 ani, se inregistreaza decesul unui pacient din județul Alba, in varsta de 29 ani, care prezenta comorbiditați și nu era vaccinat, precum și al unei…

- Institutiile publice nu mai pot solicita persoanelor fizice sau juridice, in vederea solutionarii cererilor pentru furnizarea unui serviciu public, copii ale documentelor care au fost emise de catre entitati ale statului. Plenul Camerei Deputatilor a adoptat, miercuri, proiectul de lege care completeaza…

- Cinci mașini au ars, in noaptea de marți spre miercuri, in parcarea unui bloc din zona centrala a municipiului Galati. Focul a fost provocat intentionat, ancheta fiind preluata de Politie. Incendiul a izbucnit intr-o parcare de pe strada Brailei din Galati. Cinci masini au fost cuprinse de foc, iar…

- Anul 2020 a inregistrat cel mai mare numar de cereri de azil din istoria Romaniei. Este vorba despre 6156, dintre care 1551 copii, majoritatea sosiți fara familia lor alaturi. In primele șase luni ale acestui an, s-a inregistrat aproape același numar de cereri cate au fost in tot anul trecut. „In anul…