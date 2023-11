Sănătate emoțională|Psiholog Anca Boalcă: ”Mai mulți factori emoționali pot contribui la cumpărăturile compulsive” Nevoile emoționale ne schimba comportamentul. Cand fugim de anumite emoții, adica de noi inșine, ne gasim refugiul in acțiuni care ne afecteaza calitatea vieții, ca de exemplu cumparaturile compulsive. Unele persoane conștientizeaza ca aceste cumparaturi fara control nu sunt in regula, insa odata ce și-au format acest obicei nu se mai pot opri. Despre acest subiect am discutat cu psihologul Anca Boalca. Denisa Gelatu: Va mulțumesc, pentru ca ați acceptat sa ne aduceți claritate cu privire la acest subiect ”cumparaturi compulsive”, care cred ca e de interes pentru mulți dintre cititorii noștri.… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Problemele de sanatate se țin in lanț in ultima perioada pentru manelistul Florin Salam. Cantarețul face tot posibilul sa onoreze evenimentele confirmate, insa starea de sanatate este acum mai importanta. Artistul a fost surprins intr-un loc la care nimeni nu s-a așteptat pentru a cere ajutor.

- Abandonul școlar la varste tot mai fragede a ajuns la un nivel alarmant. Reprezentanții CJRAE Hunedoara solicita conducerii tuturor unitaților de invațamant din județ date statistice cu privire la elevii care se afla in acest risc. „Datele solicitate se refera atat la elevii aflați in risc…

- Produsele naturiste sau suplimentele alimentare au cunoscut o creștere semnificativa in popularitate in ultimele decenii, devenind alternative naturale din ce in ce mai cautate pentru imbunatațirea starii de sanatate și pentru menținerea echilibrului interior. Aceasta creștere se datoreaza ințelegerii…

- Casa Nationala de Asigurari de Sanatate a anuntat ca initiaza procesul prin care pacientii cu arsuri vor putea beneficia de servicii de consiliere psihologica si psihoterapie si vor avea acces la fizioterapie, conform unui plan recomandat de medicul de medicina fizica si de reabilitare. ,,Avem doua…

- In urma exploziilor de pe raza localitații Crevedia, Inspectorul general de stat adjunct, Mihai Nicolae Uca, din cadrul Inspecției Muncii, a emis o Decizie prin care a stabilit componența comisiei de cercetare a evenimentului, din care fac parte inspectori de munca din cadrul compartimentului Securitate…

- In ultimele decenii, consumul de bauturi indulcite a crescut semnificativ in intreaga lume, afectand populația de toate varstele. Acest fenomen ridica ingrijorari serioase in randul profesioniștilor din domeniul sanatații, inclusiv a farmaciștilor, din cauza impactului negativ asupra sanatații umane.…

- Alexandru Rafila anunța schimbari majore in sistemul sanitar: sunt medici care refuza sa consulte pacientii Alexandru Rafila iși reafirma angajamentul de a aduce schimbari esențiale in sistemul de sanatate romanesc, punand accent pe nevoia de a recaștiga increderea publicului și de a asigura ca toți…

- Comisia pentru Dialog Permanent cu Pacientii, un forum de colaborare permanenta intre CNAS si asociatiile de pacienti din Romania, va functiona incepand de joi la Casa Nationala de Asigurari de Sanatate. „Orice decizie pe care CNAS o ia si orice actiune pe care o intreprinde trebuie sa fie in interesul…