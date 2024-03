Românii susțin au un stil de viaţă echilibrat sau foarte echilibrat din punct de vedere alimentar/ La ce diete apelează Romanii considera ca postul intermitent sau cel religios reprezinta cea mai buna dieta pe care au tinut-o vreodata. Obezitatea este o problema majora de sanatate publica la nivel mondial și potrivit statisticilor peste 4 miliarde de oameni ar putea fi supraponderali sau obezi in urmatorii 12 ani, comparativ cu peste 2,6 miliarde in 2020. Persoanele sanatoase și normoponderale pot deveni obeze in cel mai scurt timp daca nu iși pastreaza sanatoase obiceiurile alimentare. Obezitatea, o realitate dura a stilului de viața modern a fost asociata cu diverse complicații de sanatate, cum ar fi diabet… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

