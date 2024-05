Stiri pe aceeasi tema

- Durata obisnuita a programului de lucru saptamanal al persoanelor cu varsta cuprinsa intre 20 si 64 de ani din Uniunea Europeana a fost anul trecut de 36,1 ore, in medie, arata datele Eurostat.

- Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Nadlac II și Borș II, impreuna cu lucratori ai Comisariatelor Județene Arad și Bihor din... The post Peste 115 tone deseuri din Olanda, Germania, Austria, Elveția și Ungaria au fost oprite la frontierele Nadlac II și Borș II appeared…

- Cand vine vorba de parta financiara, unii dintre noi sunt mult mai buni, poate și mai chibzuiți. Mulți au o anume inteligența cand vine vorba de acest aspect al vieții, iar din punct de vedere astrologic putem vorbi despre cele mai inteligente zodii din punct de vedere financiar, care stiu cum sa produca…

- Din inima Germaniei pana in cele mai indepartate colțuri ale Europei, eRepatriere este alaturi de familiile indurerate, oferind servicii de repatriere de inalta calitate de peste 10 ani. Serviciile se extind dincolo de granițele Germaniei și Marii Britanii, acoperind și alte țari europene precum Spania,…

- Romania se afla pe locul al 89-lea in topul celor mai atragatoare destinații de relocare profesionala, crescand in clasament fața de 2020, cand se afla pe locul 92, dar sub ratingul din 2018, cand atinsese poziția 78. Bucureștiul in schimb, obține un scor mai scazut decat cel de la nivel de țara, fiind…

- Dupa ce a fost anunțata cu mare fast intrarea Romaniei in spațiul Schengen aerian, pațaniile romanilor pe mai multe aeroporturi din Europa vin sa arate cum sunt tratați cei care zboara din țara noastra, in ciuda elimina

- "Daca dorim sa pastram libertatea si suveranitatea Ungariei, nu vom avea alta optiune decat sa ocupam Bruxellesul", a declarat vineri premierul ungar Viktor Orban in discursul sau cu ocazia aniversarii revolutiei ungare din 1848, referindu-se la alegerile europarlamentare din 9 iunie despre care el…

- ROMANIA CA PROIECT GEOPOLITIC ȘI INTERESUL NAȚIONAL ROMANESC IN CONTEXTUL DEZORDINII MONDIALE ACTUALE POLITICA EXTERNA A ROMANIEI IN ANII 1990 PREJUDECAȚI ROMANO-SCEPTICE ȘI AMENINȚARI GEOPOLITICE In noul context internațional aparut dupa incetarea Razboiului rece și dispariția ordinii mondiale bipolare,…