Stiri pe aceeasi tema

- CS Tunari a pierdut in Ghencea, cu CSA Steaua, 1-2, in ultima disputa a lui Ștefan Odoroaba ca antrenor principal. Eșecul, 1-2, din Ghencea, cu CSA Steaua, a condus la o schimbare a bancii tehnice la CS Tunari. Socotelile oficialilor gruparii ilfovene legate de situația antrenorului principal și a echipei…

- Papa Francisc nu are nicio intentie de a demisiona deoarece considera ca starea sa de sanatate este suficient de buna pentru a-i permite sa continue, a afirmat liderul de la Vatican intr-o noua carte din care cotidianul italian Corriere della Sera a publicat joi extrase, transmite Reuters, potrivit…

- Olimpiu Moruțan (24 de ani) a evoluat in partida pe care Ankaragucu, echipa sa, a pierdut-o pe terenul lui Samsunspor, scor 1-2, in etapa #29 din campionatul Turciei. Titularizarea romanului ar fi obligat clubul sa achite o suma peste posibilitațile actuale, acesta fiind motivul pentru care jucatorul…

- Papa Francisc este in continuare racit, motiv pentru care a delegat un asistent sa citeasca in locul lui cateheza cu prilejul audientei saptamanale din piata Sfantul Petru, informeaza Reuters, citata de Agerpres.Suveranul pontif a explicat mulțimii prezente in piața ca apeleaza la acest lucru „intrucat…

- ”Din cauza unei usoare strari gripale, Papa si-a anulat, ca masura de precuatie, audierile prevazute azi (sambata), anunta Vaticanul fara sa faca alte precizari.Papa Francisc, care a implinit varsta de 87 de ani in decembrie si care se deplaseaza cu un scaun cu rotile. a suferit o serie de probleme…

- FC Botoșani a ajuns pe ultimul loc in Superliga dupa semieșecul cu Universitatea Craiova, de pe teren propriu, scor final 2-2. Pe poziția 15 a urcat Dinamo ca urmare a victoriei in fața celor de la Oțelul, 3-1. FCSB - FC Botoșani, meci din etapa #27, se va disputa duminica, pe Arena Naționala, la ora…

- Casa Alba a prezentat vineri planul guvernului SUA de a cheltui 11 miliarde de dolari pentru cercetare si dezvoltare legate de semiconductori si a declarat ca lanseaza Centrul National de Tehnologie a Semiconductorilor, de 5 miliarde de dolari, transmite Reuters, preluata de news.ro.