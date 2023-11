Samsung Electronics a obţinut în trimestrul trei un profit operaţional peste aşteptări, care a scăzut însă cu 77,6% în termeni anuali Desi a fost o scadere de la an la an, profitul operational din al treilea trimestru a crescut cu 262,6% fata de trimestrul al doilea, semnaland ca excedentul de cipuri de memorie de pe piata ar putea atinge nivelul minim. Profitul operational din primul trimestru a scazut cu 85,15% fata de trimestrul al patrulea din 2022, in timp ce profitul operational din trimestrul II a inregistrat o imbunatatire de doar 4,68% fata de primul trimestru. Iata rezultatele Samsung din trimestrul al treilea fata de estimari: Venituri: 67.400 miliarde de woni coreeni (aproximativ 50 de miliarde de dolari), fata de… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

