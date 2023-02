Samsung a lansat o versiune BMW M de Galaxy S23 Ultra La o saptamana dupa ce a dezvaluit Galaxy S23 Ultra, Samsung prezinta si o editie speciala a telefonului. E una BMW M, care a debutat deocamdata doar in Coreea de Sud. Nu e prima data cand Samsung colaboreaza cu un brand auto. Compania sud coreeana a dezvaluit un Galaxy S22 Ultra Mercedes Benz in 2022. Acum colaboreaza cu brandul BMW M pentru a crea un Galaxy S23 Ultra foarte cool. Trebuie spus ca parteneriatul nu e chiar unic, deoarece BMW M a lucrat si cu firma iQOO, spinoff din vivo la cateva telefoane BMW M. Revenind la editia BMW de S23 Ultra, se pare ca vor fi produse doar 1000 de unitati.… Citeste articolul mai departe pe connect.ro…

Sursa articol si foto: connect.ro

