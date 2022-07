Stiri pe aceeasi tema

- Salvamontiștii de la punctul de permanența Rausor, județul Hunedoara, au intervenit in noaptea de sambata spre duminica pentru recuperarea unui grup de patru turiști rataciți pe Culmea Lolaia din Masivul Retezat. „O informare insuficienta despre traseul propus, un echipament necorespunzator și lipsa…

Nu scapam de canicula nici la inceputul acestei saptamani, la Cluj avem Cod Galben de disconfort termic ridicat. Sunt vizate județele Cluj, Maramureș, Salaj, Bistrița-Nasaud, Mureș, Alba, Hunedoara,...

- Un milion de euro au fost investiti in modernizarea gradinitei „Piticot” din Hunedoara, fonduri europene accesate de primarie, iar lucrarile sunt inca in desfașurare, intr-un stadiu avansat. In aceasta dimineața, locuitorii din zona au constatat ca peretii exteriori au fost mazgaliti cu var, iar autorii…

- ANM a anunțat cod portocaliu de vreme severa imediata in județul Hunedoara, respectiv cod galben de inundații in județele Arad și Bihor. Fenomene meteorologice asteptate in județul Hunedoara intre orele 16.30 și 17.30 cuprind: grindina de dimensiuni medii și posibil mari, averse torențiale ce vor acumula…

- Garda Forestiera Timisoara a realizat in perioada aprilie-mai 2022 mai multe actiuni de control pe raza judetelor Caras-Severin, Hunedoara si Timis. In urma verificarilor s-au aplicat 141 de sanctiuni contraventionale in valoare de aproape 380.000 de lei. De asemenea, a fost confiscat material lemnos…

- Accidentele auto devin tot mai grave si in zonele urbane din tara. In aceasta seara soferul unei masini a pierdut controlul volanului in zona Hasdat, din municipiul Hunedoara, si a intrat cu intr-un copac de pe marginea drumului. Un barbat a murit, in timp ce cealalta persoana din masina a fost ranita,…

- O femeie de 49 de ani, care conducea un autoturism pe DN 7, in localitatea Burjuc, județul Hunedoara, a scapat cu viata dupa ce, luni seara, s-a rasturnat cu masina in afara partii carosabile

- Un barbat in varsta de 84 de ani a murit astazi dupa ce a cazut intr-o fantana adanca de opt metri, in satul Campuri Surduc, din judetul Hunedoara. Pompierii militari au intervenit si au recuperat trupul persoanei in etate, informeaza Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Hunedoara, citat de…