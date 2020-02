Salvamontiști și câini salvatori Din ce in ce mai mulți salvamontiști apeleaza la cainii special antrenați pentru a salva viețile prinse in avalanșe. Pregatirea unui patruped pentru o asemenea operațiune este insa una migaloasa și de durata. Secretul succesului este ca animalul sa ia totul in joaca. Citeste articolul mai departe pe tvrinfo.ro…

Sursa articol si foto: tvrinfo.ro

