- Campionul mondial argentinian Lautaro Martinez a marcat al 100-lea sau gol in campionatul Italiei. S-a intamplat duminica seara, in partida castigata in deplasare de echipa sa, Inter Milano, cu scorul de 4-0, in fata formatiei Lecce, in etapa 26 din Serie A. Capitanul lui Inter a deschis scorul dupa…

- Razvan Marin (27 de ani) a fost titular la Empoli pentru prima data dupa o luna și a dat doua pase decisive in meciul cu Sassuolo, caștigat cu 3-2. Forma lui Marin a tot scazut in acest sezon și a ieșit din echipa de start. Insa prestația din meciul cu Sassuolo l-ar putea readuce printre titularii obișnuiți.…

- Atacantul lui Empoli, senegalezul M'baye Niang, a fost protagonistul unui accident rutier, marți, la ora 6 dimineața. M'baye Niang nu se dezminte. Fostul atacant al Milanului, acum la Empoli, are in continuare probleme la volan. Marți, la 6 dimineața, in timp ce conducea SUV-ul sau Mercedes, a lovit…

- Echipa italiana Empoli a incheiat la egalitate duminica, pe teren propriu, scor 1-1, cu formatia AC Fiorentina, in etapa a 25-a din Serie A. Intr-un alt meci, Udinese si Cagliari au terminat indecis, scor 1-1, potrivit news.ro Oaspetii au deschis scorul la Empoli, in minutul 29, prin Lucas Beltran,…

- Razvan Marin (27 de ani) trece prin cel mai delicat moment al carierei dupa transferul la Ajax, insa chiar și așa internaționalul roman nu are motive sa dispere. Cagliari, formația de la care este imprumutat la Empoli, se gandește sa il aduca inapoi inca din perioada de mercato de iarna. Razvan Marin…

- Juventus Torino a obtinut ultimul bilet pentru sferturile de finala ale Cupei Italiei. „Batrana doamna“ a invins-o categoric, cu 6-1, pe Salernitana, intr-o partida disputata joi, pe teren propriu. „Lanterna rosie“ din Serie A a deschis scorul rapid, prin Chukwubuikem Ikwuemesi (’2). Juve a intors rezultatul…

- Fundasul roman Radu Dragusin a marcat golul echipei Genoa, care a terminat la egalitate cu Inter Milano, 1-1 (1-1), vineri seara, pe teren propriu, in etapa a 18-a din Serie A. Liderul a deschis scorul prin Marko Arnautovic (’42). Genoa a restabilit egalitatea in minutele aditionale ale primei reprize,…

- Formatia Internazionale Milano a invins, sambata seara, pe teren propriu, cu scorul de 4-0, echipa Udinese, intr-un meci din etapa a 15-a a campionatului Italiei, informeaza news.ro.Golurile au fost marcate de Calhanoglu ’37 (penalti), Dimarco ’42, Thuram ’45 si Martinez ’84. Tot sambata,…