- Razvan Marin, 27 de ani, a realizat cel mai bun meci al sezonului la Sassuolo - Empoli 2-3, cand a oferit doua pase de gol. „Joc coordonator acum, cu Davide Nicola antrenor, un post care-mi place, ma simt bine", spune mijlocașul toscanilor. Duminica, Razvan Marin joaca la Empoli, acasa, chiar impotriva…

- Echipa italiana Empoli a incheiat la egalitate duminica, pe teren propriu, scor 1-1, cu formatia AC Fiorentina, in etapa a 25-a din Serie A. Intr-un alt meci, Udinese si Cagliari au terminat indecis, scor 1-1, potrivit news.ro Oaspetii au deschis scorul la Empoli, in minutul 29, prin Lucas Beltran,…

- Razvan Marin (27 de ani) ar putea reintra pe teren duminica, in Empoli - Fiorentina, meci din etapa 25 a Serie A, dupa o accidentare care l-a facut indisponibil in ultimele doua partide disputate de formația toscana. Dupa duelul cu Juventus, in care a bifat un singur minut, mijlocașul roman a suferit…

- Razvan Marin (27 de ani) trece prin cel mai delicat moment al carierei dupa transferul la Ajax, insa chiar și așa internaționalul roman nu are motive sa dispere. Cagliari, formația de la care este imprumutat la Empoli, se gandește sa il aduca inapoi inca din perioada de mercato de iarna. Razvan Marin…

- Cu Razvan Marin intrat pe teren in ultimul sfert de ora, Empoli a pierdut acasa fara drept de apel in fața Milanului, scor 0-3. Empoli se afunda tot mai tare in Serie A. Formația lui Razvan Marin a pierdut și meciul cu Milan și se afla pe locul 19 in clasament, cu doar 13 puncte in 19 etape. Cu Razvan…

- Razvan Marin a jucat pentru intaia oara din primul minut la Empoli (0-1 cu Torino) in ultima luna, dupa patru meciuri in care a fost numai rezerva, intrand doar de doua ori pe teren, 14 și 27 de minute. Sambata, a rezistat o ora in joc. Dupa o luna in care selecționerul nu a primit deloc vești bune…

- Kristian Thorstvedt (24 de ani), mijlocașul lui Sassuolo, a fost victima atacului brutal cu cotul in gura a lui Ibrahim Sulemana in meciul cu Cagliari (1-2). Incredibil este ca ghanezul nu a primit nici macar cartonaș galben, arbitrul considerand ca faultul a fost involuntar! Moment șocant aseara in…

- Formatia Internazionale Milano a invins, sambata seara, pe teren propriu, cu scorul de 4-0, echipa Udinese, intr-un meci din etapa a 15-a a campionatului Italiei, informeaza news.ro.Golurile au fost marcate de Calhanoglu ’37 (penalti), Dimarco ’42, Thuram ’45 si Martinez ’84. Tot sambata,…