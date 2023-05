Stiri pe aceeasi tema

- CHEILE CARAȘULUI – Un apel la 112, dat azi dimineața, in jurul orei 7.30, a alertat structurile județene pentru salvarea a zece persoane care, duminica, s-au ratacit in zona Cheilor Carașului! Echipe mixte, jandarmi și salvamontiști, s-au deplasat in zona indicata, reușind in aproximativ doua ore sa…

- Cu ocazia Sarbatorilor Pascale jandarmii montani execua misiunile specifice in zona statiunilor turistice montane din judet și pe traseele montane, manifestand o atentie sporita asupra zonelor cunoscute ca prezinta riscuri pentru siguranta turistilor. Pentru a petrece in conditii de siguranta Sarbatorile…

- O femeie de afaceri care detine un stand de bijuterii intr-un centru comercial din Ploiesti si care strangea, de la clientii magazinului, donatii pentru copiii aflati in dificultate, cere ajutorul internautilor pentru a gasi un hot care i-a furat urna cu donatii.O femeie care administreaza un magazin…

- O turista din Danemarca care a plecat intr-o drumeție in zona montana din Poiana Brașov s-a ratacit miercuri seara și a fost ajutata de jandarmi sa ajunga in Brașov, unde era cazata.Potrivit jandarmilor brașoveni, o echipa de jandarmi montani a observat miercuri seara o turista dezorientata in apropierea…

- Este al doilea astfel de caz petrecut in ultima saptamana, in acest context autoritatile recomandand parintilor aflati in concediu sa isi supravegheze cu atentie copiii.Mama copilului a fost cea care s-a adresat jandarmilor pentru a o ajuta sa isi gaseasca fiul ratacit.„Imediat colegii nostri au plecat…

- Jandarmii montani au intervenit sambata seara pentru a debloca 30 de autoturisme, in care se aflau 80 de persoane, in zona statiunii Semenic, informeaza un comunicat transmis de Jandarmerie. „In urma cu puțin timp jandarmii montani din Caraș Severin au reușit sa deszapezeasca și ultimul autoturism blocat…