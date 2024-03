Stiri pe aceeasi tema

- Acțiune de cautare-salvare in desfașurare a SPJ Salvamont Romania in zona greu accesibila a M-tilor Maramureșului pentru recuperarea unui cetațean ucrainean de 47 ani care a trecut frontiera. The post VIDEO Un ucrainean care a trecut ilegal frontiera s-a ratacit in munti. Este cautat de salvamontistii…

- Doi cetateni ucraineni, tata si fiu, care au trecut granita in Romania prin Muntii Maramuresului, au solicitat, luni dimineața, ajutorul autoritatilor romane pentru a fi recuperati de pe munte. Cei doi ucraineni, in varsta de 52 de ani si, respectiv, 23 de ani, care se afla in zona Varfului Poloninca,…

- Este vorba despre doi cetateni ucraineni, tata si fiu, in varsta de 52 de ani si, respectiv, 23 de ani, care se afla in zona Varfului Poloninca, Bistra, in Muntii Maramuresului."Acestia au reusit sa treaca frontiera si se afla undeva la aproximativ 400 de metri pe teritoriul Romaniei intr-o zona cu…

- O noua actiune in derulare a SPJ Salvamont Maramures in M-tii Maramuresului, zona de frontiera cu Ucraina. The post CAND A PRIMIT ORDINUL DE CHEMARE LA RAZBOI Un ucrainean a fugit in Romania. Acum e cautat prin Munții Maramureșului dupa ce s-a ratacit first appeared on Informatia Zilei .

- Salvamontisti si politisti de frontiera cauta, luni dupa-amiaza, in Muntii Maramuresului, un barbat din Ucraina despre care exista informatii ca este in stare de hipotermie severa si nu se mai poate deplasa. A fost chemat in sprijin si elicopterul, scrie News.ro. Actiunea de cautare-salvare a SPJ Salvamont…

- Salvamontiștii maramureșeni sunt acum in cautarea unui ucrainean aflat undeva in Munții Maramureșului și despre care se știe ca ar probleme de sanatate care ii pun viața in pericol. In acest moment Salvamont Maramureș a anunțat ca exista o acțiune de cautare-salvare in derulare in zona munții Maramureșului.…

- Un barbat ucrainean este cautat luni de salvamontiști și polițiști de frontiera in Munții Maramureșului. In sprijinul lor, intervine și un elicopter.Salvamontiștii din Maramureș intervin luni pentru cautarea unui barbat in Maramureșului, potrivit mediafax. „Un barbat din Ucraina a dat alarma…

- Luni, 22 ianuarie, la ora 14.00, polițiștii de frontiera din cadrul Sectorului Poliției de Frontiera Poienile de Sub Munte au fost informați de un cetațean ucrainean ca un alt ucrainean care a trecut ilegal frontiera de stat s-a ratacit in zona Muntelui Bendreasca și solicita ajutor, intrucat nu se…