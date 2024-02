Stiri pe aceeasi tema

- Armata israeliana „va intra in actiune foarte curand” in nordul tarii, la granita cu Libanul, unde au loc zilnic schimburi de focuri cu Hezbollah, a declarat luni ministrul israelian al apararii, Yoav Gallant, relateaza AFP, preluata de Agerpres.

- Actiune in forta pentru salvamontisti in aceasta dimineata. Doi ucraineni care se aflau pe drum de 4 zile au ajuns in hipotermie si cu degeraturi și nu mai puteau continua parcurgerea traseului propus datorita zapezii mari de pe munte și a frigului (-8, -10 grade Celsius in aceasta dimineata). Dupa…

- Aproape 6.500 de cetateni ucraineni au intrat, joi, in Romania, iar in total circa 149.600 de persoane, cetateni romani si straini, si aproximativ 45.800 de mijloace de transport au efectuat formalitatile de control, la punctele de frontiera din intreaga tara."Pe sensul de intrare in Romania au fost…

- Imagini recente surprinse din satelit dezvaluie amploarea defrișarilor masive din zona de frontiera a Maramureșului cu Ucraina, punand in contrast padurile bine conservate ale Ucrainei cu zonele defrișate din Romania. Cine a facut publice informațiile? Autoritațile romane, nepasatoare in fața defrișarilor…

- Aproximativ 344.000 de persoane, cetateni romani si straini, precum peste 89.500 de mijloace de transport, au efectuat, sambata, formalitatile de control pentru intrarea sau iesirea din tara, prin punctele de frontiera de la nivelul intregii tari, informeaza IGPF . „Pe sensul de intrare in Romania au…

- Autoritațile germane au perchezitionat mai multe apartamente la nivel national, in noiembrie, in cadrul unei anchete privind un presupus complot al unui grupului extremist „Cetațeni ai Reichului” de a raspandi teorii ale conspiratiei si de a „destabiliza” statul prin intermediul retelelor sociale.

- Ucraineanul de 35 de ani, cautat de mai bine de 30 de ore, de salvamontisti, politisti de frontiera din Maramures si graniceri din Ucraina a fost gasit in viata. El este intr-o stare precara, dupa ce a stat doua nopti pe munte, in conditii de vreme extrem de dificile, cu zapada, temperaturi scazute,…

- Salvamontistii si poltistii de frontiera din Maramures cauta luni, 27 noiembrie, un ucrainean de 35 de ani ratacit in zona montana Maramures. Barbatul voia sa ajunga in localitatea Bistra, dar de ieri nu s-a mai putut lua legatura cu el, anunța Salvamont Maramures.„Actiune in derulare a SPJ Salvamont…