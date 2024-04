Stiri pe aceeasi tema

- Pe masura ce copiii de cresc, incep sa aprecieze și sa exploreze tot mai mult lumea din jurul lor. Astfel, dat fiind acest contact cu mediul exterior, copiii de varsta școlara, cu varste cuprinse intre 6 și 12 ani, sunt deosebit de susceptibili la o gama larga de afecțiuni comune. De la simplele raceli…

- Romania se situeaza pe primul loc, la nivel european, in topul tarilor in care copiii si tinerii sunt puternic afectati de saracie. Datele din anul 2021, luate in calcul in elaborarea unei strategii pentru sprijinirea parintilor, arata ca peste 40% dintre copiii si tinerii romani din grupa de varsta…

- Pe rețelele de socializare din Republica Moldova au devenit virale imagini cu o mașina radiocontrolata de mici dimensiuni care face inclusiv cumparaturi, fara a fi insoțita de cineva. Pe linga utilizatorii internetului, mașina controlata de la distanța a surprins inclusiv persoanele cu care a trebuit…

- Deși au implinit 18 ani, 1707 tineri din Bistrița-Nasaud au primit alocație de stat in ianuarie 2024, a explicat Nastasia-Ani Bob, directorul AJPIS BN (Agenția Județeana de Plați și Inspecție Sociala BN). In anul 2023 AJPIS BN a incetat plata alocației de stat, conform situației transmise lunar de ISJ…

- Noua persoane, inclusiv doi copii mici, au fost ranite, miercuri, dupa ce un barbat a aruncat deliberat cu o „substanta coroziva” in Clapham, in sudul Londrei, a anuntat Politia Metropolitana, citata de The Guardian.

- La inceputul anului 2024, lansam un nou apel in toata țara catre biblioteci publice, școli sau chiar ONG-uri pentru deschiderea de noi cluburi CODE Kids in mediul rural și urban mic, pentru copii cu varsta intre 10 și 14 ani. In cadrul acestor cluburi, copiii invața programare gratuit, cu ajutorul unei…

- „Am supravietuit, dar multi copii au murit”: fie ca au trait in orfelinate romanesti sau scoli catolice portugheze, copiii maltratati din Europa trebuie sa beneficieze de masuri oficiale de reparatie, pledeaza vineri Consiliul Europei, transmite AFP, transmite Agerpres. Citește și Alți trei argeșeni,…

- Mulți parinți apeleaza adesea la suplimentele alimentare pentru copii din varii motive. Copilul este prea slab, nu mananca, nu are de unde sa iși ia vitaminele, spun unii. Alții considera ca suplimentele nu le fac rau și ca un pic mai multe vitamine nu strica niciodata. De multe ori, suplimentele sunt…