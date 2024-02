Italienii sunt cei mai bătrâni oameni din UE Varsta medie a europenilor este in creștere, iar in Europa care imbatranește, Italia este protagonista. In ultimul deceniu, tendința demografica a fost de așa natura incat varsta medie a cetațeanului Uniunii Europene a cunoscut o creștere de 2 ani și 4 luni, care in Italia devine patru ani plini. Rezultatul este o imbatranire lenta și constanta, care in Italia pare prematura. Daca varsta medie este de 44 de ani și jumatate in statele membre UE, in Italia este de 48 de ani și 5 luni, cea mai mare cifra dintre toate, care ridica probleme de diverse feluri: economice, competitive, sociale,… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

