Cifrele contrabandei cu țigări în România! De ce suntem primii în Europa Volumul capturilor de țigarete de contrabanda a crescut cu aproape 40% in 2023, ajungand la 150 de milioane de țigarete, la o valoare de aproape 110 milioane de lei. Romania are cel mai ridicat nivel al contrabandei cu țigarete din Europa de Est și, in același timp, cel mai ridicat nivel din UE la prețurile țigaretelor, raportat la puterea de cumparare, potrivit Nanny State Index 2023. Țara noastra are 2.000 de km de granița cu țari non-UE, in care prețul tutunului poate fi de pana la trei ori mai mic. Traficul ilicit de țigari prejudiciaza anual statul roman cu aproximativ 2 miliarde de lei,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol: puterea.ro

