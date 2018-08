S-a stins din viaţă un cunoscut politician. A fost parlamentar timp de 18 ani "Personalitate marcanta a Comunitatii Rusilor Lipoveni din Romania, Miron Ignat a fost un om de mare caracter, de o inteligenta remarcabila, un foarte bun diplomat si strateg, reusind sa consolideze si sa dezvolte organizatia la nivel national. A avut o imensa contributie la promovarea valorilor rusilor lipoveni pana in ultima clipa de viata, luptand pentru intarirea valorilor traditionale, culturale si spirituale. Datorita implicarii sale active a fost posibila atat construirea unor lacase de cult ortodoxe de rit vechi si reabilitarea multor altora, cat si infiintarea a numeroase centre culturale… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Iubitorii de arta contemporana aflați in aceasta perioada la malul marii au un motiv in plus sa-și faca timp pentru a ajunge la Muzeul de Arta din Constanța. Pe langa colecția impresionanta de opere pe care le gazduiește, vizitatorii se vor putea bucura și de lucrarile fascinante ale talentatei Ana…

- Speranta Cliseru, fosta angajata in Primaria Voluntari și actual consilier al primarului Gabriela Firea, a fost numita, joi, prefect al Capitalei. Speranța Cliseru a fost numita prefect "cu caracter temporar, prin detașare in condițiile legii", pe baza unei Hotarari de Guvern care a fost publicata,…

- Traseul in lungime de aproximativ 3.100 de kilometri va fi strabatut cu un caiac de dublu. Echipajul va fi format din prof.univ.dr. Marin Chirazi de la Facultatea de Educatie Fizica si Sport a Universitatii „Alexandru Ioan Cuza" din Iasi, care este si coordonator de proiect, si Iulian Andon, student…

- Maros Sefcovic, vicepreședintele Comisiei Europene, comisarul european pentru Uniunea Energiei, a avut luni intalniri la București cu mai mulți oficiali romani. De altfel, a participat și la o conferința pe teme energetice. Aceste intalniri au avut loc in contextul in care zilele acestea, Camera Deputaților…

- Muzeul National al Literaturii Romane se alatura tuturor celor care deplang disparitia celui care a fost Dumitru Micu. Acesta a plecat dintre noi duminica, 17 iunie 2018, la varsta de 89 de ani.Dumitru Micu s a nascut la 8 noiembrie 1928 la Barsa, in judetul Salaj. Istoric si critic literar roman contemporan…

- Facultatea de Științe Economice din cadrul Universitații „Ovidius” din Constanța (UOC) organizeaza, in perioada 7-9 iunie 2018, cea de-a XV-a ediție a conferinței internaționale „Present Issues of Global Economy”. Deschiderea evenimentului va avea loc vineri, 8 iunie 2018, ora 12:00, in Sala Senatului,…

- Liderul Pro Romania, Victor Ponta, a incercat sa iși formeze grup parlamentar in Camera Deputaților, insa Comisia de Regulament a decis ca acest lucru este imposibil.Citește și: Unul dintre mesenii de la 'Doi Cocoși' rupe TACEREA și sare la gatul lui Victor Ponta: MINTE! Pentru formarea…

- "A inceput sezonul 2018 la traseism politic, vedem ca echipa care retrogradeaza este echipa PMP si, din pacate, ceea ce se intampla nu face decat sa confirme o data in plus ca Romania nu are nicio sansa cu cea mai mare parte din actuala clasa politica, cu vechea clasa politica, care nu face decat…