Activitatea parlamentară se mută în online. Aleșii vor să aibă timp de campaniile electorale Activitatea parlamentara se va muta in mare parte in online, intrucat o parte dintre parlamentari trebuie sa se ocupe și de campaniile electorale. Primul pas a și fost facut, Comisia pentru Buget privind deja aprobare din partea Biroul permanent al Camerei Deputatilor. Președintele Comisiei pentru Buget a solicitat conducerii Camerei Deputaților ca activitatea sa se poata desfașura online pana la finalul anului, astfel incat sa nu apara sincope in desfașurarea alegerilor. A primit aprobare, așa cum s-a intamplat și in cazul solicitarii venite din partea Comisiei pentru tehnologia informatiei si… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

