O informație trista lovește din plin, marți, lumea artistica din Romania. A plecat din randul celor vii apreciatul solist George Nicolescu. George Nicolescu, celebrul interpret al piesei „Eternitate", a murit la varsta de 74 de ani. Trista veste a fost facuta publica in urma cu scurt timp de catre artistul Andrei Paunescu. „S-a stins George […]"