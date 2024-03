Stiri pe aceeasi tema

- In ultima sa ședința, Guvernul Romaniei a aprobat un memorandum crucial pentru sistemul penitenciar, propus de Ministerul Justiției . Documentul, intitulat „Relocarea in afara zonelor urbane a unor penitenciare”, reglementeaza problema penitenciarelor situate in zonele centrale ale orașelor mari și…

- Mircea Geoana ocupa primul loc la popularitate in randul candidaților la prezidențiale. Candidatura sa inca nu s-a oficializat . Șeful Statului Major al Armatei, Vlad Gheorghița, a emis recent un avertisment cu privire la necesitatea pregatirii populației pentru eventuale conflicte, in special in contextul…

- O bucata din DN1 va avea trei benzi pe sens. Șeful CNAIR, Cristian Pistol, explica de ce s-a luat aceasta masura. Compania Naționala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a transmis astazi la ANAP documentația de atribuire pentru contractul necesar elaborarii Studiului de Fezabilitate pentru…

- Proiectul tronsonului Autostrazii A8 pe segmentul Pașcani-Iași-Ungheni se afla la Agenția pentru Protecția Mediului, in vederea obținerii avizului de mediu. Dupa aceasta etapa, urmeaza finalizarea studiului de fezabilitate și aprobarea indicatorilor tehnico-economici, pentru ca, apoi, sa poata incepe…

- Guvernul adopta un act normativ care ii vizeaza pe toți beneficiarii de lemn de foc. Guvernul Romaniei vine in sprijinul beneficiarilor de lemn de foc, introducand masuri noi conform Ordonanței de Urgența nr. 166/2022, cu modificarile și completarile ulterioare. Potrivit prevederilor art. 7 alin. (51)…

- Intr-o ședința tensionata a Consiliului Local, desfașurata ieri, Primaria Buzau a obținut aprobarea pentru un nou imprumut de aproximativ 30 de milioane de euro (145.590.000 lei), in vederea finanțarii unor proiecte de dezvoltare. Aceasta decizie vine la doar cateva luni dupa ce orașul s-a imprumutat…