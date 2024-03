Stiri pe aceeasi tema

- Inceputul de an vine cu noi performanțe și proiecte extraordinare pentru artistul Paul Surugiu- Fuego (47 de ani), care arata tuturor ca este o forța artistica, fiind capabil sa realizeze show-uri impresionante atat in Romania, cat și in Republica Moldova, acolo unde este adulat, apreciat și unde este…

- Scriitorul Mircea Cartarescu a fost decorat cu Ordinul de Onoare de președintele Maia Sandu, inclusiv pentru ,,contribuție substanțiala la dezvoltarea și promovarea dialogului cultural dintre Republica Moldova și Romania”.

- Inspectoratul Școlar Județean Prahova și Biroul de Siguranța Școlara din cadrul Inspectoratului Județean de Poliție Prahova au inițiat, in perioada 29 ianuarie - 1 februarie 2024, Saptamana Județeana a Nonviolenței in mediul școlar. Gradinița ”Iulia Hașdeu” Campina a desfașurat, in cadrul acestui proiect,…

- Premierul Dorin Recean a facut anunțul in cadrul ședinței guvernului de la Chișinau ca vicepreședintele parlamentului, Mihai Popșoi, urmeaza sa preia funcția de ministru de externe al Republicii Moldova, conform informațiilor furnizate de portalul Deschide.md. “De saptamana viitoare, portofoliul la…

- Autoritațile din Republica Moldova au inclus in Planul de Reconstrucție a Infrastructurii din Moldova proiectul unei autostrazi care ar urma sa "uneasca" municipiul Targu Mureș din Romania de orașul Odesa din Ucraina, prin Iași și Chișinau. Proiectul a fost publicat pe pagina web www.msp.gov.md și prevede…

- Banca Comerciala "Victoriabank" S.A., care este deținuta de Banca Transilvania, a finalizat achiziționarea in totalitate a acțiunilor deținute anterior de Banca Comerciala Romana in filiala "BCR Chișinau" S.A., conform informațiilor furnizate de Ziarul de Garda și citate de Rador. Acest acord a fost…

- Costel Dinicu, patronul complexului turistic Ferma Dacilor, a declarat in fața instanței ca simte ca ispașește deja o pedeapsa, dupa ce și-a pierdut copilul in incendiu, informeaza Antena 3 CNN. In ultimul cuvant in fața judecatorilor, inainte ca aceștia sa decida arestarea preventiva a lui pentru 30…

- Legea bugetului de la Chișinau, pentru anul urmator, prevede creșteri salariale pentru majoritatea angajaților din sectorul bugetar de cel puțin 10%. Anul 2024 vine cu majorari mari ale salariilor unor judecatori și procurori, din Republica Moldova, cu pana la 72%.Anul 2024 vine cu majorari mari…