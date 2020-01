Stiri pe aceeasi tema

- * Din lotul cu care s-a incheiat turul, nu mai fac parte opt jucatori! Jucatorii echipei de fotbal seniori a CSM Focșani 2007 s-au reunit, ieri, la ora 14:00, la stadionul Milcovul, și au inceput pregatirea pentru returul campionatului. La reunire nu au mai venit opt dintre jucatorii care faceau parte…

- Echipa de fotbal din seria secunda a Ligii a 3 a Axiopolis Cernavoda a incheiat ieri vacanta de iarna si a demarat pregatirea pe 2020. Formatia continua activitatea sub conducerea unui colectiv tehnic format din Tiberiu Balan antrenor principal, Dobrin Chirila antrenor cu portarii si Cristian Carapcea…

- 23 de jucatori au fost prezenti la primul antrenament din 2020 al „Baietilor in ghete”. Printre ei s-au aflat si cei patru nou sositi anuntati, dar si juniori din propria pepiniera. ASU Politehnica mai asteapta patru jucatori in pregatiri, dintre care doi sunt straini – un mijlocas ofensiv spaniol,…

- LA SCOR… Liga de minifotbal Vaslui si-a desfasurat, sambata, meciurile din cadrul etapei a patra. S-au disputat doar patru partide, alte doua jocuri fiind amanate. Scorul etapei a fost realizat de Vointa Vaslui, 5-1 cu Vascar SA. Liderul la zi in clasamentul Ligii de minifotbal, Victoria Vaslui, a castigat,…

- Un „Decembrie Magic”. Asta isi propun reprezentantii Consiliului Judetean sa ofere buzoienilor in Luna Cadourilor. Incepand de pe 1 decembrie si pana pe 18 decembrie, Consiliul Judetean organizeaza diverse manifestari culturale si evenimente specifice lunii decembrie, incepand cu un spectacol de teatru…

- ASU Politehnica are de azi un nou antrenor principal. „Baietii in ghete” vor fi preluati de Octavian Benga, care s-a despartit de divizionara C CSC Ghiroda pentru a prelua postul la alb-violeti. Noul tehnician are 39 de ani si va fi la prima experienta ca „principal” la nivelul Ligii 2. ASU Poli a gasit…

- Formațiile aradene din seria a IV-a a ligii a III-a vor incerca, din nou, sa obțina puncte, cat mai multe, dupa ce weekendul trecut au reușit doar 4, din 15 posibile. ACS „Poli” – LT Cermei Prima care intra in „focul” luptei este echipa antrenata de Flavius Moisa, care merge,…