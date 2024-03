Stiri pe aceeasi tema

- Ceahlaul Piatra Neamț și Chindia Targoviște sunt ultimele doua echipe care vor evolua in acest sezon in play-out-ul Ligii 2, ediția 2023-2024, dupa ce au pierdut lupta de la distanța, din ultima runda a sezonului regular, cu Gloria Buzau pentru ultima poziție care ducea in play-off. Progresul Spartac,…

- Pana in 2050, populația varstnica a Europei va crește vertiginos, iar numarul persoanelor in varsta de 80 de ani sau mai mult va depași 48 de milioane. Folosirea inteligenței artificiale și a roboticii devine esențiala pentru a face fața acestor provocari, permițand monitorizarea pacienților de la distanța…

- Start incendiar: cu derby „de Alba” la Cugir | CSU Alba Iulia, deplasare la Reghin, la Zlatna, „totul sau nimic”, CSM Unirea Alba Iulia – Unirea Ungheni! Start incendiar in 2024 pentru conjudețenele din Seria 9 a Ligii 3: cu derby „de Alba”, Metalurgistul Cugir- Industria Galda. CSU Alba Iulia are o…

- CSC Dumbravita are parte, la finalul acestei saptamani, de cea mai lunga deplasare de pana acum din actuala ediție a Ligii a II-a. In cadrul etapei a 17-a, echipa banateana va juca pe terenul echipei Ceahlaul Piatra Neamț. Meciul e programat sambata, la ora 11.00, pe stadionul „Ceahlaul”. Dumbravita…

- Program etapa 16 Liga 2, sezon 2023-2024:joi, 22 februarie 2024, ora 19:30Concordia Chiajna – Ceahlaul Piatra Neamt – DigiSport, PrimaSport sambata, 24 februarie 2024, ora 11:00CSC Dumbravita – Unirea Slobozia – FRF.tvCorvinul Hunedoara – CSM SlatinaCSM Reșița – SteauaCS Mioveni – CSM AlexandriaCS Tunari…

- CSC Dumbravita a incheiat la egalitate, scor 1-1, ultimul amical al iernii, disputat acasa in compania divizionarei „C” Phoenix Buzias. Alb-verzii au fost condusi din primele minute in urma unei gafe a portarului Catalin Trifon, speculata de Cristian Grancea ce la oaspeti. Cristian Gavra a egalat…

- CSC Dumbravita a disputat astazi, la Arad, al doilea joc amical cu juniorii mari ai lui UTA. Daca testul de miercuri de la Covaci a fost castigat de timiseni (scor 4-0), pe sinteticul „Sega” a fost 2-2 dupa ce gazdele au deschis scorul. La banateni au „disparut” o parte din jucatorii aflati in probe,…