- Florin Todosiciuc si Cristina Todosiciuc, mostenitoarea defunctei Camelia Elena Todosiciuc au decis cooptarea in societate a mostenitorului Cristina Todosiciuc cu domiciliul in municipiul Constanta Cei doi asociati au renuntat o serie activitati, au procedat la modificarea durata mandatului administratorului…

- Managerii romani estimeaza, pentru urmatoarele trei luni, o crestere a preturilor in constructii si comertul cu amanuntul, arata datele publicate, luni, de Institutul National de Statistica.

- Guvernul ar urma sa discute, vineri, despre pachetul de modificari fiscale necesare pentru a reduce deficitul bugetar. Printre acestea se numara majorari de taxe, precum si desființarea a 200.000 de posturi bugetare neocupate, in paralel cu reducerea cheltuielilor din ministere. Aceste masuri sunt luate…

- Prețurile pe litoral cresc din nou. De la 20 iulie, intram in perioada de varf a sezonului estival, iar hotelierii sunt pregatiți sa majoreze tarifele cu 15-20%, declanșand o ajustare in lanț a prețurilor. La hotelurile cu trei stele din Mamaia, prețul pentru o camera dubla poate incepe de la 300 lei…

- In urma cu o luna, in Ungaria a fost lansata chiar o pagina de Facebook cu numele „Nagykarolyi Bebasarlas”. Pagina amintita incearca sa ghideze oamenii in ce magazine din orașul Carei, județul Satu Mare, pot fi gasite produsele dorite, la prețuri avantajoase și cum se pot ajunge acolo. Prețurile mari…

- La trei stele, in Mamaia, o cazare pornește de la 300 lei camera dubla pe noapte, preț de agenție, dar poate ajunge, in funcție de condiții, și la 500 lei cu mic dejun inclusive. La patru stele e greu sa mai gasești o camera sub 500 lei, iar atunci cand vorbim de cazare cu demipensiune, o noapte ajunge…