- Un barbat de 56 de ani, din Craiova, cu permisul suspendat, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, dupa ce a provocat un accident rutier avand o alcoolemie 3.33 g/l alcool pur in sange, informeaza News.ro.Polițiștii l-au reținut pe barbatul de 56 de ani din Craiova vineri seara, pe 24 noiembrie,…

- In ultima perioada, au circulat diverse zvonuri care sugereaza existența unei ințelegeri intre PSD și PNL referitoare la candidatura pentru postul de primar al Campiei Turzii. Dorim sa aducem clarificari ferme și sa informam toți cetațenii ca aceste zvonuri sunt neintemeiate! PSD Campia Turzii are un…

- Campia Turzii, cu strazile sale de odinioara pline de viața, cu brazi, flori si peisajele pitorești, emana un farmec aparte care atrage atenția oricarui vizitator. Parcurile ingrijite erau dovada unui oraș care iși pastreaza cu mandrie tradițiile și istoria. Cu toate acestea, frumusețea Campiei Turzii…

- PSD Campia Turzii are o noua postare in care ”ataca” subiectul imbogațirii primarului PNL Dorin Lojigan, ale carui conturi ar fi crescut consistent, plus doua ”vile somptuoase”, dupa cum spun social-democrații. ”In micul orașel Campia Turzii, unde copacii sunt mai rari decat zilele fara galagie de construcții,…

- Un șofer din Campia Turzii a fost atat de beat la volanul unui BMW cu care circula prin Campia Turzii, incat a intrat direct intr-un autoturism care aștepta la semafor, proiectandu-l intr-o alta mașina care aștepta și ea la același semafor! Incidentul s-a produs in seara zilei de 28 septembrie 2023,…

- Magazinul VIAMSO din Campia Turzii, cel mai bine aprovizionat depozit de materiale de construcții și instalații din zona Campiei Turzii, anunța o prezentare de produse CESAL-ATLAS, marți, 17 octombrie, incepand cu ora 10.00, ocazie cu care puteți beneficia de un discount consistent și de premii! ”Va…

- Un barbat din Campia Turzii care avea permisul de conducere suspendat s-a urcat la volan cu o alcoolemie uriașa de 1,34 mg/l. Polițiștii l-au depistat in trafic, iar acesta a fost arestat preventiv.